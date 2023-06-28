تسجيل هزة أرضية في ميسان



السومرية نيوز – محليات



أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجات في محافظة ميسان.

ادناه تقرير مفصل يوضح تفاصيل الهزة الأرضية: