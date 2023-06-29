كربلاء.. مراسيم صلاة عيد الأضحى من الحرمين الشريفين (صور)

السومرية نيوز – محليات



أداء مسلمو العراق، صباح اليوم الخميس، مراسيم صلاة عيد الأضحى المبارك في العتبتين الحسينية والعباسية بمحافظة كربلاء المقدسة.

ووثقت المشاهد، توافد الزائرون بين ضريحي الامامين الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) لإداء صلاة عيد الأضحى المبارك.



وتتم صلاة العيد الأضحى في العراق بعد شروق الشمس في يوم العيد، وعادةً ما يكون هناك إقامة للصلاة في المساجد والحدائق والساحات العامة في مختلف أنحاء العراق. وتتم صلاة العيد الأضحى في العراق بعد شروق الشمس في يوم العيد، وعادةً ما يكون هناك إقامة للصلاة في المساجد والحدائق والساحات العامة في مختلف أنحاء العراق.



وبعد إقامة الصلاة، يتوجه المسلمون إلى بيوتهم وأماكن عملهم للتهنئة بعيد الأضحى وتبادل التهاني والهدايا مع الأهل والأصدقاء والجيران، كما تعتبر صلاة العيد فرصة للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتشبث بالقيم الإسلامية الأصيلة مثل الإخلاص والتضحية والعطاء. وبعد إقامة الصلاة، يتوجه المسلمون إلى بيوتهم وأماكن عملهم للتهنئة بعيد الأضحى وتبادل التهاني والهدايا مع الأهل والأصدقاء والجيران، كما تعتبر صلاة العيد فرصة للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتشبث بالقيم الإسلامية الأصيلة مثل الإخلاص والتضحية والعطاء.



ويشتهر العراق بتقاليد وعادات خاصة بعيد الأضحى، مثل ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين، وتناول الأطعمة الشعبية اللذيذة مثل الكباب والبرياني والدولمة وغيرها، كما تشهد مدينة كربلاء في العراق بمناسبة عيد الأضحى إقامة مراسم دينية خاصة في ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عاشوراء. ويشتهر العراق بتقاليد وعادات خاصة بعيد الأضحى، مثل ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين، وتناول الأطعمة الشعبية اللذيذة مثل الكباب والبرياني والدولمة وغيرها، كما تشهد مدينة كربلاء في العراق بمناسبة عيد الأضحى إقامة مراسم دينية خاصة في ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عاشوراء.



تختلف مواعيد صلاة عيد الأضحى في العراق حسب المدينة والمنطقة. تختلف مواعيد صلاة عيد الأضحى في العراق حسب المدينة والمنطقة.



ويجب على المسلمين في العراق التأكد من موعد صلاة العيد في منطقتهم قبل الذهاب إلى المصلى أو الميدان المخصص لصلاة العيد. كما ينبغي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية الموصى بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات الكبيرة. ويجب على المسلمين في العراق التأكد من موعد صلاة العيد في منطقتهم قبل الذهاب إلى المصلى أو الميدان المخصص لصلاة العيد. كما ينبغي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية الموصى بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات الكبيرة.