بإمامة معتمد المرجعية العليا.. مراسيم تأدية صلاة العيد بمسجد الكوفة (صور)

وشهد مسجد الكوفة، إقامة صلاة عيد الأضحى، بإمامة معتمد المرجعية الدينية العليا سماحة السيد حسين الكربلائي، بحضور جمع غفير من المؤمنين.ووثقت مشاهد، من داخل المسجد، توافد الزائرون لإداء صلاة عيد الأضحى المبارك.وتتميز صلاة عيد الأضحى في العراق بحشود كبيرة من المصلين الذين يحرصون على الحضور في هذه المناسبة الدينية الهامة، وبعد الصلاة يتبادل المصلون التهاني والتبريكات ويزورون بعضهم البعض للاحتفال بالعيد وتبادل الهدايا.وبعد إقامة الصلاة، يتوجه المسلمون إلى بيوتهم وأماكن عملهم للتهنئة بعيد الأضحى وتبادل التهاني والهدايا مع الأهل والأصدقاء والجيران، كما تعتبر صلاة العيد فرصة للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتشبث بالقيم الإسلامية الأصيلة مثل الإخلاص والتضحية والعطاء.