شح المياه يهدد منطقة "الكريعات" ببغداد.. ظروف معيشية "صعبة" تزامناً مع العيد (فيديو)

وتعاني الكريعات خلال ايام عيد الأضحى المبارك، من وطأة العطش منذ أكثر من 3 أشهر من دون ماء، حيث يشترون سكنة المنطقة الماء، بأموالهم الخاصة دون وجود أي اهتمام حكومي.ويناشد ساكنوا هذه المنطقة الحكومة والمعنين لإيجاد حلول ناجعة لحل هذه المشكلة في ذات الوقت يقول المواطنون ان هنالك وعود بانشاء محطة ماء خلال ستة أشهر لكن من دون ايفاء بتلك الوعود.ووثق مراسل السومرية، مشاهد لسكنة المنطقة وهم يجتمعون قرب أحد عجلات المياه، حاملين معهم "علب المياه الكبيرة" لمحاولة ملئها؛ لتلبية الاحتياجات المنزلية وتوفير مياه الشرب.وتقع منطقة الكريعات في جانب الرصافة شمال العاصمة بغداد، ويحيط بها نهر دجلة من ثلاث جهات، مجاورة لحي سبع أبكار شمالاً وشرقاً ونهر دجلة جنوباً وغرباً، وتقع الكريعات في غرب حي الربيع، وهو حي يتكون من الكريعات ومقاطعة الدهاليك، وجزء من سبع أبكار.