بعد دعوة الصدر.. مشاهد من الاحتجاجات قرب السفارة السويدية في بغداد

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "أنصار التيار الصدري يتوافدون الى مقر السفارة السويدية في بغداد للمطالبة بطرد السفير السويدي من العراق".



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وفي وقت سابق، حددت اللجنة المركزية للتيار الصدري، اليوم الخميس، توقيت التظاهرة "الحاشدة" التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ستكون التظاهرة الغاضبة الحاشدة المليونية في بغداد أمام مقر السفارة السويدية غداً الجمعة بعد صلاة المغرب، واما للمحافظات فعفوياً من اليوم وبعد صلاة الجمعة".و دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى تظاهرة حاشدة ضد السفارة السويدية وطرد السفير السويدي من العراق على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.