انسحاب المحتجين من امام السفارة السويدية في بغداد (فيديو)

وقال المراسل، إن "المحتجين وبعد أن تمكنوا من كسر بوابة السفارة السويدية وسط العاصمة بغداد ودخلوا إلى باحة السفارة، انسحبوا من أمام المبنى".وظهر اليوم اقتحم محتجون السفارة السويدية في العاصمة بغداد، للتعبير عن استيائهم من إحراق القرآن أمام مسجد إسلامي في العاصمة السويدية.