أنصار التيار الصدري يتظاهرون في كربلاء (صور)

وقال المراسل، ان "أنصار التيار الصدري تظاهروا في فلكة الاحرار وسط المدينة واستنكروا حرق القرآن الكريم في السويد، كما طالبوا الحكومة بتفعيل الأنتربول والقاء القبض المنفذ على هذا العمل وكذلك طالبوا بطرد السفيرة السويدية من العراق".الصور ادناه:

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا اليوم إلى تظاهرة حاشدة "غاضبة" ضد السفارة السويدية في العراق، مطالبا بطرد السفير السويدي وقطع العلاقة مع السويد، وسحب الجنسية العراقية من الفاعل والعمل على إرجاعه إلى العراق أو الحكم عليه غيابيا.وكان سويدي متطرف من أصول عراقية أقدم امس الأربعاء تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 مسلم، على تمزيق وحرق القرآن الكريم خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.