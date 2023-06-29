مقرب من الصدر: وصلت الرسالة.. لا داعي لتكرار اقتحام السفارة السويدية

السومرية نيوز - محليات



دعا المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، "صالح محمد العراقي"، اليوم الخميس 29 حزيران/يونيو 2023، أنصار التيار لعدم تكرار اقتحام السفارة السويدية بالعاصمة بغداد.



وقال "العراقي" في تعليق له تابعته السومرية نيوز، "وصلت رسالة الاقتحام العفوية، فلا داعي لتكراره".

وكان العشرات من أنصار التيار الصدري قد اقتحموا اليوم الخميس مقر السفارة السويدية في بغداد، بعد أن تمكنوا من كسر بوابة السفارة.



وكان سويدي متطرف من أصول عراقية أقدم أمس الأربعاء تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 مسلم، على تمزيق وحرق القرآن الكريم خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.