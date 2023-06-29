أمين بغداد يعلن إنجاز تطوير شارع حيفا ومواقع أخرى في العاصمة

السومرية نيوز - محليات



أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، عن إنجاز أعمال تطوير المقطع الأول من شارع حيفا بطول 900 م وتحويله لشارع نموذجي جديد فضلاً عن مواقع وشوارع أخرى في العاصمة.





وقال أمين بغداد في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الأمانة أكملت أعمال تطوير المقطع الأول من شارع حيفا الممتد من مقهى البيروتي إلى ساحة الطلائع، ضمن حملة بغداد أجمل وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطوير الشوارع الرئيسة في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن" أعمال التطوير تضمنت رصف الأرصفة بالحجر المقرنص المزجج ونصب أعمدة إنارة ديكورية وإنشاء 4 نافورات وإزالة المشوهات وصبغ واجهات المباني وتطوير الجزرة الوسطية وإنشاء كابات زراعية وحدائق ونصب إنارة ديكورية للأبنية وتنفيذ ممرات خاصة للدراجات وإكساء وتأثيث الشارع بالعلامات المرورية والتخطيط".

وتابع، أن" شارع حيفا ظهر بحلة جديدة تليق بالعاصمة بغداد وهو واحد من مجموعة شوارع تم تطويرها خلال فترة وجيزة".

وأكد، أن" أمانة بغداد تضع اللمسات الأخيرة لإنجاز تطوير شارع موسى الكاظم (ع) الممتد من جامع براثا باتجاه ساحة عبد المحسن الكاظمي وصولاً لساحة الزهراء (ع) الذي تم إكمال توسعته وتأهيله إلى جانب تطوير شارعي الراشد و60 في قاطع بلدية الدورة وشارع 9 نيسان في حي العامل وشارع القدس في منطقة الشعب و شارع العمل الشعبي (السدة) في مدينة الصدر و شوارع أخرى في منطقة الزعفرانية".

وأشار إلى، أن" هناك عملا دؤوبا من أمانة بغداد بجانبي الكرخ والرصافة لتطوير العديد من الشوارع وإكمالها، وخلال الفترة القليلة المقبلة سيتم افتتاح عدد كبير من الشوارع التي يتم إنجاز تطويرها وتأهيلها وتوسعتها".

وبين، أن" حملة الإكساء التي انطلقت في شهر آذار الماضي مساحتها 4 ملايين م2 سيتم إنجازها قريباً بعد إكمال أكثر من 3 ملايين م2 منها وهناك حزمة أخرى ستنطلق قريباً تشمل مشاريع تطوير الطرق إلى جانب المحلات السكنية التي لم تشهد أعمال إكساء سابقاً بعد تنفيذ برنامج الموازنة لهذا العام والسنوات الثلاث المقبلة".