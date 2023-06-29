وسط إجراءات أمنية مشددة.. قادة بالتيار الصدري يصلون إلى محيط السفارة السويدية (صور)

السومرية نيوز – محليات



وصل قادة في التيار الصدري إلى منطقة الصالحية في العاصمة بغداد، حيث تقع السفارة السويدية لترتيب التظاهرة التي دعا إليها زعيم التيار مقتدى الصدر يوم غد احتجاجاً على حرق لاجئ عراقي للمصحف في السويد.



وقال اعلام التيار الصدري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "أعضاء اللجنة المركزية حازم الاعرجي وحاكم الزاملي وصلا الى مكان التظاهر التي دعا إليها زعيم التيار مقتدى الصدر في محافظة بغداد للتنسيق مع الاجهزة الأمنية".



وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا اليوم إلى تظاهرة حاشدة غاضبة ضد السفارة السويدية في العراق، مطالبا بطرد السفير السويدي وقطع العلاقة مع السويد، وسحب الجنسية العراقية من الفاعل والعمل على إرجاعه إلى العراق أو الحكم عليه غيابيا. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا اليوم إلى تظاهرة حاشدة غاضبة ضد السفارة السويدية في العراق، مطالبا بطرد السفير السويدي وقطع العلاقة مع السويد، وسحب الجنسية العراقية من الفاعل والعمل على إرجاعه إلى العراق أو الحكم عليه غيابيا.



وشهد محيط السفارة السويدية مساء اليوم الخميس، اجراءات امنية مشددة استعدادا للتظاهرة التي دعا إليها زعيم التيار مقتدى الصدر يوم غد احتجاجاً على حرق لاجئ عراقي للمصحف في السويد.



واقتحم مئات الأشخاص "الغاضبين" مبنى السفارة السويدية اليوم ورددوا هتافات منددة بحادثة حرق المصحف، بينما طلب العراق من السويد تسليمه مواطنه الذي حرقه.



وكان سويدي متطرف من أصول عراقية أقدم أمس الأربعاء تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 مسلم، على تمزيق وحرق القرآن الكريم خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.