وسط إجراءات أمنية مشددة.. قادة بالتيار الصدري يصلون إلى محيط السفارة السويدية (صور)

pic.twitter.com/wmVgX1vRi3
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) June 29, 2023
pic.twitter.com/wmVgX1vRi3
"ركلوه ودهسوه بأقدامهم".. متطرفون يهينون القرآن الكريم بعد حصولهم على تصريح من السلطات في #السويد لحرق نسخة من المصحف الشريف أمام أحد المساجد في أول أيام #عيد_الأضحى المبارك pic.twitter.com/23gL4lJgbL
— عربي بوست (@arabic_post) June 28, 2023
"ركلوه ودهسوه بأقدامهم".. متطرفون يهينون القرآن الكريم بعد حصولهم على تصريح من السلطات في #السويد لحرق نسخة من المصحف الشريف أمام أحد المساجد في أول أيام #عيد_الأضحى المبارك pic.twitter.com/23gL4lJgbL