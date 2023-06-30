تظاهرة تندد بحرق المصحف شمالي بغداد (صور)

تظاهر عدد من الأشخاص في منطقة الاعظمية شمال بغداد، اليوم الجمعة، تنديداً بحرق نسخة من القرآن الكريم.

وقال مراسل السومرية، إن عدد من الأشخاص تظاهروا في منطقة الاعظمية؛ تنديداً بجريمة حرق نسخة من القرآن الكريم.



وأضاف، أن المتظاهرين وبعد انتهاء صلاة الجمعة في جامع الإمام الأعظم رددوا هتافات، بينها: "لا إله الا الله.. القران نور الله".

