السوداني يستذكر ثورة العشرين: تعبير عن اعتزاز العراقيين بحريتهم

وقال السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بمزيد من الفخر، نستذكر اليوم ثورة العشرين، التي تمثل واحدةً من أهم الثورات في العراق بالعصر الحديث".وأضاف: "لقد كانت ثورة العشرين تجسيدًا حيًّا وتعبيرًا واقعيًّا عن اعتزاز العراقيين بحريتهم وسيادتهم، فقد تحركت العشائر العربية الأصيلة، بعد فتوى المرجعية في النجف الأشرف، لترسم طريق العراق نحو نيل حقوقه في الحرية والدستور، وعدم الخضوع للإرادة الخارجية أو الارتهان لها، وهو ما تحقق بفضل صمود أبناء شعبنا العراقي، الذي ألهم حينها الكثير من الشعوب العربية لتسعى نحو التحرر من الهيمنة الأجنبية".وأتم السوداني: "نحن اليوم إذ نستعيد الذكرى الـ (103) لثورة العشرين، فإننا نستلهم منها كل المعاني العظيمة التي مثَّلت حكاية شعب دونها التاريخ في أرفع محطاته وأعلاها مكانة".