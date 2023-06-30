بعثة الحج تعلن إتمام الحجاج العراقيين لمناسكهم ونجاح خطة الموسم

وقالت البعثة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الحجاج العراقيين انهوا الاعمال الخاصة بمناسك الحج بعد ان اتموا الوقوف بالمشاعر المقدسة في عرفة ومزدلفة والمبيت بمنى و رمي الجمرات بدون تسجيل حوادث عرضية".واشارت الى ان" البعثة نجحت بتطبيق خطتها الخاصة بموسم الحج بعد ان استنفرت جميع ملاكاتها لرعاية وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وضمان اداءهم لمناسكهم بسهولة ويسر، حيث استوعبت مخيمات منى وعرفة جميع الحجاج ضمن الحدود الشرعية وتوفير مستلزمات الراحة لهم ومن بينها الوجبات الغذائية الكاملة".واضافت ان"البعثة ستقوم خلال الايام القليلة المقبلة بتفويج الرد الثاني من الحجاج القادمين لمكة عبر مطار جدة الدولي الى المدينة المنورة لاداء زيارة قبر النبي محمد (ص) وائمة البقيع وباقي المعالم التاريخية في المدينة، فيما سيتم تفويج الحجاج جوا وبرا الى ارض الوطن ممن اتموا مدة سفرهم".