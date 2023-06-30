العامري: لا مكانَ للسويديين في العراق

وقال المكتب الإعلامي لهادي العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس تحالف الفتح هادي العامري أكد من محافظة ذي قار انه لا مكانَ للسويديين في العراق".وأضاف: "على الحكومة العراقية لاسيما مستشار الأمن القومي طرد أي بعثةٍ أو قواتٍ سويدية من العراق فورا".