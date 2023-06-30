انطلاق الاحتجاجات امام السفارة السويدية في بغداد

وقال مراسل السومرية، إن الاف الأشخاص تظاهروا امام مبنى السفارة السويدية في بغداد لـ"نصرة القرآن الكريم".وأضاف أن "المحتجين رفعوا الاعلام العراقية وصوراً لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا لهذه التظاهرة اليوم، فيما وضعوا ملصقات وبوسترات لمجتمع المثلية (الميم) على الأرض تمهيداً لحرقها، فيما انتشرت القوات الأمنية في محيط المكان".وكانت بغداد، شهدت، اليوم الجمعة، انتشاراً أمنياً مكثفاً مع إغلاق الطرق المؤدية الى السفارة السويدية تزامناً مع التظاهرات المناوئة لحرق المصحف واستفزاز مشاعر المسلمين.ومزّق المتطرف سلوان موميكا (37 عاما) ذو الأصول العراقية نسخة من المصحف، وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.