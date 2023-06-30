بدء انسحاب المحتجين من امام السفارة السويدية (صور)

وقال المراسل ان "المحتجين بدأوا بالانسحاب من امام مبنى السفارة السويدية وسط بغداد بعن ان نظموا احتجاجا كبيرا حملت خلاله لافتات تندد بحرق المصحف الشريف واحراق اعلام للمثليين".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا الى التظاهر امام السفارة السويدية احتجاجا على اقدام شخص من الجنسية العراقية على احراق نسخة من القرآن الكريم وسط العاصمة ستوكهولم.