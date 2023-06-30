الخارجية تشيد بسلمية التظاهرات امام السفارة السويدية وسط بغداد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوزارة تشيد بسلميّة التظاهر ورُقي مضمون الخطاب الذي تبنته الجماهير العراقية هذا اليوم".وأضاف أن "خطاب الجماهير عكس استياءً واعياً جرّاء حادثة حرق القران الكريم".