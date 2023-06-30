مجلس القضاء يصدر تنويها بشأن صفحات مزيفة باسم رئيس المجلس (صورة)

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "هذه الصفحة مزيفة ولا تتبع لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي د. فائق زيدان ولا توجد له أي صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي باستثناء الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى ".