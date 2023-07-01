تصاعد للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس العراق خلال الايام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس اليوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، كما هو الحال في المنطقة الشمالية والجنوبية".وأضافت، ان "الطقس خلال يومي الاحد والاثنين سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية مع سرعة رياح خفيفة الى معتدلة متسببة بتصاعد للغبار".وأشارت الى ان" طقس يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون فيه ارتفاع قليل بدرجات الحرارة وسرعة الرياح ستكون خفيفة الى معتدلة متسببة بتصاعد للغبار في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية".