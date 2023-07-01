لشهر تموز.. النجف تحدد تسعيرة الامبير للمولدات السكنية

وقالت اللجنة المشكلة من قبل المحافظ ماجد الوائلي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "تسعيرة المولدات السكنية لشهر تموز/2023 هي (7000دينار عراقي) فقط ".وأضافت ان "عدد ساعات التشغيل ستكون من الساعة ( ١٢ ) ظهراً الى ( ٤ ) فجراً".