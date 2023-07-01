التربية تصدر توجيها يخص قيافة الملابس أثناء التواجد بالمديريات العامة

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد عبر تدوينه في فيسبوك وتابعتها السومرية نيوز، انه "حفاظاً على مكانة التربوي العراقي وهيبة القيادة التربوية، وجّه وزير التربية بمنع الظهور او نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي او الاعلام وبشتى القنوات بملابس بعيدة عن القيافة الرسمية التي عُرف بها المُعلم او المدير والتربوي بشكل عام".وشدد على "ضرورة الابتعاد عن الملابس غير الرسمية كالدشداشة او التراكسود أثناء التواجد في العمل او المديريات العامة للتربية بالمبيت او غيرها".