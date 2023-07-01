في بغداد.. أصحاب مولدات ينفذون إضراباً عن العمل

نفذ أصحاب مولدات في مناطق عدة من جانب الكرخ ببغداد، اليوم السبت، إضراباً عن العمل لنحو ساعة وتنفيذ تهديدهم بإيقاف عمل مولداتهم قبل أيام إذا لم يتم تغيير "تسعيرة الأمبير" التي أعلنتها الحكومة المحلية.







وعلق أصحاب المولدات في مناطق عدة من جانب الكرخ، لافتات حددت فيها الأول من تموز موعداً لتنفيذ إضراب عن العمل ما لم يتم تغيير التسعيرة الحكومية.



وكان محافظ بغداد، محمد جابر العطا، لفت قبل أيام الى "توجيه الجهات المسؤولة بتسليم الحصة الوقودية لجميع أصحاب المولدات بدون استثناء ولا حجه لديهم برفع الأسعار"، مؤكدا: "سنتخذ المزيد من الإجراءات الرادعة للمخالفين للتسعيرة الرسمية".



وأضاف "لا يوجد أي حق لأصحاب المولدات بالإضراب او الخروج بتظاهرة وإيقاف عمل مولداتهم". وسبق أن أعلنت محافظة بغداد تسعيرة الأمبير في العاصمة تترواح بين 6-14 ألف دينار، الأمر الذي اعتبرها أصحاب المولدات مجحفة بحقهم مع "تذبذب التيار الكهربائي".وعلق أصحاب المولدات في مناطق عدة من جانب الكرخ، لافتات حددت فيها الأول من تموز موعداً لتنفيذ إضراب عن العمل ما لم يتم تغيير التسعيرة الحكومية.وكان محافظ بغداد، محمد جابر العطا، لفت قبل أيام الى "توجيه الجهات المسؤولة بتسليم الحصة الوقودية لجميع أصحاب المولدات بدون استثناء ولا حجه لديهم برفع الأسعار"، مؤكدا: "سنتخذ المزيد من الإجراءات الرادعة للمخالفين للتسعيرة الرسمية".وأضاف "لا يوجد أي حق لأصحاب المولدات بالإضراب او الخروج بتظاهرة وإيقاف عمل مولداتهم".

وكشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أن إجمالي العجز في البلاد يصل إلى نحو 13 ألف ميغاواط، وفق تصريحات تلفزيونية.

يشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، قبل أيام، وزارة الكهرباء باستمرار العمل ومضاعفة الجهود خلال الصيف الحالي، فيما شدد على استنفار فرق الصيانة للعمل على مدار 24 ساعة لمعالجة الخلل الذي يطرأ في محولات الطاقة.

وتعاني بغداد ومحافظات عراقية أخرى، نقصاً في توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يدفع الأهالي الى الاعتماد على المولدات الاهلية.







