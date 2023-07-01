بعد تغطية التظاهرات الأخيرة.. مقرب من الصدر يشكر السومرية

قدم مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، شكره الى قناة السومرية الفضائية بعد تغطية التظاهرات الأخيرة قرب السفارة السويدية.



وقال صالح محمد العراقي في بيان "شكراً للقنوات الفضائية التي واكبت ولا زالت مستمرة بنصرة ثورة القرآن في عراقنا الحبيب".

وجاءت قناة السومرية أولا في ترتيب القنوات التي وجه لها الشكر.

وشهدت بغداد خلال اليومين الماضيين، تظاهرات حاشدة أمام السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على قيام متطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.