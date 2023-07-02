مصرع شخص واصابة اثنين اخرين بحادث سير في ميسان

أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الاحد، مصرع شخص واصابة اثنين اخرين نتيجة حادث سير في منطقة على الشرقي بالمحافظة.

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "حادث سير في علي الشرقي أدى الى وفاة شخص واصابة اثنين اخرين".



وأضافت انه "تم نقلهم بعجلات اسعاف مركز علي الشرقي واسناد وحده اسعاف كميت".

