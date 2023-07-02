اندلاع حريق كبير في سوق شرقي بغداد (فيديو)

افاد مصدر محلي اليوم الاحد، باندلاع حريق كبير قرب سوق الدجاج بمنطقة الحبيبية شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حريقا كبيرا اندلع في الحبيبية قرب سوق الدجاج بمدينة الصدر شرقي بغداد".



وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تكافح الحريق دون معرفة حجم الخسائر الناتجة عن الحادث لغاية الان".