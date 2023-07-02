بصفة عقد.. الداخلية تعلن فتح باب التطوع وتحدد موعد التقديم

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، ان "الشمري ترأس، اجتماعا ضم عدد من قادة وضباط الوزارة لمناقشة استقبال الراغبين بالتعاقد مع وزارة الداخلية بصفة شرطي لمدة ثلاث سنوات".وأكد الوزير، بحسب البيان، على "آليات وتعليمات قبول المتقدمين وتهيئة أماكن التدريب لهم، وتوفير جميع مستلزمات ومقومات نجاح الدورات التدريبية التي يخضعون لها لتلقي أساسيات العمل الشرطوي وغيرها من التدريبات المهمة".ووجه الشمري بأن "تقوم مديرية إدارة التطوع في وزارة الداخلية بنشر الرابط الخاص بالتقديم على موقعها اعتباراً من يوم( ٤) من شهر تموز الحالي ولغاية (٧) من الشهر ذاته"، واستمع الى "عدد من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين بهدف الاطلاع على جاهزية استقبال المتقدمين من جميع النواحي".