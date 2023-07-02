البصرة.. تظاهرات حاشدة لأنصار الصدر احتجاجا على حرق نسخة القران (صور)

وقال مراسل السومرية ان أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نظموا تظاهرات حاشدة من امام مكتب السيد الشهيد الصدر في منطقة الطويسة وسط البصرة تنديدا بحرق نسخة من القران الكريم.وأشار الى ان العديد من العشائر شاركت معهم التظاهر.الصور ادناه: