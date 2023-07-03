بقوة تجاوزت الـ4 درجات.. هزة أرضية تضرب ميسان

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 12:51:02 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4،3) درجة حيث تبعد (70) كم جنوب شرق علي الغربي من محافظة ميسان ".وأشارت الى "الشعور بها من قبل المواطنين في قضاء علي الغربي ولم ترد اي خسائر تذكر".