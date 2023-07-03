طقس العراق حتى نهاية الأسبوع: ارتفاع بدرجات الحرارة وغيوم جزئية

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".