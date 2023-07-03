العراق يعلن تأييده لبيان منظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة للقرآن الكريم

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حكومة جُمْهُوريَّة العراق تؤيّدُ، ماجاء في بيان منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها اليوم، لمناقشة أهمِّ المواقف المتوخّاة للمجموعة بشأن حادثةِ الإساءة للقرآن الكريم، التي وقعت في ستوكهولم مؤخراً".وتابع البيان، "نجدّدُ موقف الحكومة العراقيّة بأهميّة منح المواقف المُنَددةِ بهذه الظواهر مساحةً أوسع، للتصدّي لظاهرة الإسلاموفوبيا ومنع المظاهِر الاستفزازية، التي تُنعِش بيئة التطرف وتفتح المجال لردود أفعالٍ لايمكنُ حصرها".وأشار الى، إنَّ "موقفَ العراق جاء مُؤَسِّسَاً لنسقٍ جديد في التعاطي الدوليّ مع الظواهر الشنيعة التي تلحق بأتباع الدين الإسلاميّ ومقدساتهم حول العالم، إذ صار لِزاماً توحيد الخطاب بشأنها حفاظاً على سلميّة التعايش الإنساني".