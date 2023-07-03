فجر السعيد تُثير الجدل ودعوى قضائية لمنعها من دخول العراق

وانتقدت الإعلامية الكويتية المرجعية الدينية في النجف الأشرف بعد إعلان مكتبُ المرجع آية الله السيد علي السيستاني.، يوم الخميس 29 حزيران/يونيو 2023، أول أيام عيد الأضحى.وذكر مكتب السيستاني، في بيان مقتضب "الإثنين هو المكمّل لشهر ذي القعدة، ويوم الثلاثاء الموافق (20 /6 / 2023م) هو الأول من شهر ذي الحجة، لعام 1444 للهجرة".وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت الأربعاء، 28 حزيران / يونيو أول أيام عيد الأضحى، وذلك وفقاً لرؤية هلال شهر ذي الحجة في المملكة.وتعليقا على بيان المرجعية الدينية في النجف الأشرف، قالت فجر السعيد: "قولوله الحج بالسعودية والحج يمشي على توقيت السعودية، حرام رجال عود وماقام يركز عدل، يمكن ما يدري ان الحج في السعودية، وبالتالي الحاج منربط بالسعودية وتواقيتها مو عبالك رمضان تختلف معانا وبي وبس، حتى لو صمنا ثلاثين يوم".كلام السعيد لم يمر مرور الكرام لا في العراق ولا في الكويت، حيث رد النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، على ما وصفه بـ"تطاول" الإعلامية الكويتية فجر السعيد على مقام المرجعية الدينية، مطالبا الكويت باتخاذ إجراءات إزاء هذا التطاول وتدارك غضب الشعوب.وقال عواد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المطبعة الاسرائيلية الكويتية (فجر السعيد) قد تطاولت على مقام المرجعية الرشيدة وهي أعلى رمز في العراق والشيعة في العالم".وأضاف أن "هذا الفعل مدفوع الثمن سيؤدي بدولة الكويت للعزلة، كما أن أغلب شيعتها من أتباع مرجعية النجف الاشرف".وطالب الكويت باتخاذ اجراء سريع بحق السعيد وتدارك غضب الشعوب"، بحسب وصفه، مؤكداً أن "حكومة العراق وشعبه لن يسكتا عن هذا التجاوز".وبعد الجدل التي أثارته تغريدتها، قدمت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، اعتذاراً للشعب العراقي بعد انتقادها للمرجع السيد علي السيستاني.وقالت السعيد في تغريدة بتويتر :"في تغريده كتبتها ومسحتها لعيون حبايبي أهل العراق اللي يزعلكم يزعلني واذا رأي يضايقكم ما اقوله ولا تزعلون محبتكم تاج على الراس افخر فيها، وكرمكم معاي في كل زياره يخليني مدينة لكم بالمحبة والتقدير والاعتذار اذا فُهم من اي مسج مني أساء عن قصد او بغير قصد".وبعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، تقدم محام عراقي بدعوى قضائية اليوم الاثنين، لمنع دخول الإعلامية الكويتية "فجر السعيد" إلى الأراضي العراقية بسبب تطاولها على المرجع علي السيستاني.يشار الى أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد مُنعت من دخول لبنان فور وصولها إلى مطار بيروت الدولي (الأربعاء 7 حزيران الماضي) وبقيت حتى صباح (الخميس 8 حزيران)، محتجزة من قبل الأمن العام اللبناني حتى عودتها إلى الكويت.