Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مع دخولها الأسبوع الـ12.. الاشتباكات تتصاعد في السودان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فجر السعيد تُثير الجدل ودعوى قضائية لمنعها من دخول العراق

محليات

2023-07-03 | 04:03
فجر السعيد تُثير الجدل ودعوى قضائية لمنعها من دخول العراق
3,009 مشاهدة

السومرية نيوز - محليات

عادت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، إلى الواجهة من جديد، ولكن من بوابة العراق هذه المرة.

وانتقدت الإعلامية الكويتية المرجعية الدينية في النجف الأشرف بعد إعلان مكتبُ المرجع آية الله السيد علي السيستاني.، يوم الخميس 29 حزيران/يونيو 2023، أول أيام عيد الأضحى.

وذكر مكتب السيستاني، في بيان مقتضب "الإثنين هو المكمّل لشهر ذي القعدة، ويوم الثلاثاء الموافق (20 /6 / 2023م) هو الأول من شهر ذي الحجة، لعام 1444 للهجرة".

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت الأربعاء، 28 حزيران / يونيو أول أيام عيد الأضحى، وذلك وفقاً لرؤية هلال شهر ذي الحجة في المملكة.

وتعليقا على بيان المرجعية الدينية في النجف الأشرف، قالت فجر السعيد: "قولوله الحج بالسعودية والحج يمشي على توقيت السعودية، حرام رجال عود وماقام يركز عدل، يمكن ما يدري ان الحج في السعودية، وبالتالي الحاج منربط بالسعودية وتواقيتها مو عبالك رمضان تختلف معانا وبي وبس، حتى لو صمنا ثلاثين يوم".

كلام السعيد لم يمر مرور الكرام لا في العراق ولا في الكويت، حيث رد النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، على ما وصفه بـ"تطاول" الإعلامية الكويتية فجر السعيد على مقام المرجعية الدينية، مطالبا الكويت باتخاذ إجراءات إزاء هذا التطاول وتدارك غضب الشعوب.

وقال عواد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المطبعة الاسرائيلية الكويتية (فجر السعيد) قد تطاولت على مقام المرجعية الرشيدة وهي أعلى رمز في العراق والشيعة في العالم".

وأضاف أن "هذا الفعل مدفوع الثمن سيؤدي بدولة الكويت للعزلة، كما أن أغلب شيعتها من أتباع مرجعية النجف الاشرف".

وطالب الكويت باتخاذ اجراء سريع بحق السعيد وتدارك غضب الشعوب"، بحسب وصفه، مؤكداً أن "حكومة العراق وشعبه لن يسكتا عن هذا التجاوز".

وبعد الجدل التي أثارته تغريدتها، قدمت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، اعتذاراً للشعب العراقي بعد انتقادها للمرجع السيد علي السيستاني.

وقالت السعيد في تغريدة بتويتر :"في تغريده كتبتها ومسحتها لعيون حبايبي أهل العراق اللي يزعلكم يزعلني واذا رأي يضايقكم ما اقوله ولا تزعلون محبتكم تاج على الراس افخر فيها، وكرمكم معاي في كل زياره يخليني مدينة لكم بالمحبة والتقدير والاعتذار اذا فُهم من اي مسج مني أساء عن قصد او بغير قصد".

وبعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، تقدم محام عراقي بدعوى قضائية اليوم الاثنين، لمنع دخول الإعلامية الكويتية "فجر السعيد" إلى الأراضي العراقية بسبب تطاولها على المرجع علي السيستاني.

يشار الى أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد مُنعت من دخول لبنان فور وصولها إلى مطار بيروت الدولي (الأربعاء 7 حزيران الماضي) وبقيت حتى صباح (الخميس 8 حزيران)، محتجزة من قبل الأمن العام اللبناني حتى عودتها إلى الكويت.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  

محليات

فن وثقافة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق السامرائي - ناس وناس م٦ - الحلقة ٥٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-03
Play
سوق السامرائي - ناس وناس م٦ - الحلقة ٥٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
ارهابيون قاموا بغزوات على القوى الأمنية بالعجلات المفخخة - الحلقة ١٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-02
Play
ارهابيون قاموا بغزوات على القوى الأمنية بالعجلات المفخخة - الحلقة ١٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-02
Play
نشرة ٢ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-02
Morning Live
Play
Morning Live
استفزاز السائقين اصحاب المركبات - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-02
Play
استفزاز السائقين اصحاب المركبات - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-02
رحال
Play
رحال
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
Play
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
Play
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
Biotic
Play
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Play
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
Play
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
Play
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
رحلة عشق من العراق إلى الديار المقدسة
Play
رحلة عشق من العراق إلى الديار المقدسة
رحلة العشق من العراق إلى الديارالمقدسة - الجزء ٢
06:00 | 2023-06-29
Play
رحلة العشق من العراق إلى الديارالمقدسة - الجزء ٢
06:00 | 2023-06-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق السامرائي - ناس وناس م٦ - الحلقة ٥٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-03
Play
سوق السامرائي - ناس وناس م٦ - الحلقة ٥٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
ارهابيون قاموا بغزوات على القوى الأمنية بالعجلات المفخخة - الحلقة ١٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-02
Play
ارهابيون قاموا بغزوات على القوى الأمنية بالعجلات المفخخة - الحلقة ١٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-02
لقطات
Play
لقطات
مترو بغداد معلق الى اشعار اخر | بعد التحري
13:00 | 2023-07-02
Play
مترو بغداد معلق الى اشعار اخر | بعد التحري
13:00 | 2023-07-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-02
Play
نشرة ٢ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-02
Morning Live
Play
Morning Live
استفزاز السائقين اصحاب المركبات - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-02
Play
استفزاز السائقين اصحاب المركبات - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-02
رحال
Play
رحال
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
Play
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
Play
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
Biotic
Play
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Play
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
Play
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
Play
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
هنالك نافذة أمل
هنالك نافذة أمل
مشكلة يصعب حلها
مشكلة يصعب حلها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.