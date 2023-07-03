الجفاف يوسع "أزمات" العراق.. نهر الديوانية بعداد الموتى (صور وفيديو)

السومرية نيوز – محليات



لا تواصل تداعيات شح المياه تهدد المحافظات العراقية لاسيما الجنوبية منها، والضحية هذه المرة "نهر الديوانية" والذي جف هو الاخر نتيجة قطع المياه الواصلة اليها من نهر الفرات، بالإضافة الى الظروف المناخية الصعبة التي تعشيها المنطقة.

الجفاف والظروف المناخية تسببت بشكل أو بأخر بقطع المياه عن هذا النهر من بوابة ناظم السنية لقلة الحصة المائية الواصلة الى محافظة الديوانية.

نهر الديوانية (المبطن) الذي ينطلق من قضاء السنية مرورا بقضاء الشافعية، يعد من الأنهار التي يُعتمد عليها كمصدر رئيسي لمياه الشرب والزراعة والصناعة، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة هبوط مستوى المياه في هذا النهر بسبب (شح المياه) التي يتعرض لها العراق عموما مما أدى إلى تركيز الملوثات فيه مما ينعكس سلبا على الاستفادة المثلى من هذه المياه في المناطق غير المخدومة بمياه الشرب، فضلا عن توقف عدد من المشاريع والمجمعات الحيوية؛ لعدم حصولها على كمية المياه اللازمة لتشغيلها، مما يؤدي إلى استخدام مياه الآبار والأنهار الملوثة في عملية الشرب والطبخ في المناطق الريفية وغيرها.



وتسبّب الانخفاض الكبير في مياه نهر الفرات بجفاف بعض روافده وحرمان ثلث محافظة الديوانية الواقعة في جنوب العراق مما يكفيها من المياه للاستخدامات اليومية فيما توقفت عشرين محطة تصفية للمياه عن العمل.



وتعد محافظة الديوانية (180 كيلو متر جنوب العاصمة بغداد) من المحافظات ذات الطبيعة الزراعية التي تعتمد على المياه في أغلب اقتصادياتها بالإضافة لاعتماد قسم كبير من سكانها على مياه الأنهر لسد احتياجاتهم اليومية. وتسبّب الانخفاض الكبير في مياه نهر الفرات بجفاف بعض روافده وحرمان ثلث محافظة الديوانية الواقعة في جنوب العراق مما يكفيها من المياه للاستخدامات اليومية فيما توقفت عشرين محطة تصفية للمياه عن العمل.وتعد محافظة الديوانية (180 كيلو متر جنوب العاصمة بغداد) من المحافظات ذات الطبيعة الزراعية التي تعتمد على المياه في أغلب اقتصادياتها بالإضافة لاعتماد قسم كبير من سكانها على مياه الأنهر لسد احتياجاتهم اليومية.