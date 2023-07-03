الصحة تعلن نجاح خطة الاسناد الطبي الخاصة بعيد الأضحى

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الخطة شملت جميع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات ونفذت في اماكن تواجد المواطنين بالاحتفال بهذه المناسبة في المناطق المقدسة ودور العبادة والمتنزهات العامة".واضافت ان "الخطة تابع تنفيذها مركز العمليات وطب الطوارئ في الوزارة بالتعاون مع القوات الامنية مع استنفار الاسعاف الفوري للحالات الطارئة وقيام مصرف الدم الوطني بتامين رصيد كافٍ من الدم ومشتقاته للحالات الطارئة".وأشار الوزارة الى "تعزيز تواجد الاطباء الاختصاص في المستشفيات خلال فترة العيد خصوصا اطباء الجراحة والتخدير وتوفير الادوية والتأكيد على الادوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية وقيام مركز السموم في دائرة مدينة الطب بتهيئة فريق طبي لمواجهة اية حالة تسمم قد تحدث في عيد الاضحى في بغداد والمحافظات".