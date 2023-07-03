وقفة احتجاجية أمام جامعة سامراء تنديداً بحرق القران الكريم (صور)



السومرية نيوز – محليات



نظمت رئاسة جامعة سامراء، اليوم الاثنين، احتجاجاً على المسيئين للقران الكريم = في السويد، رافضين الاعتداء على مقدسات المسلمين.



وقال مراسل السومرية نيوز، ان "رئاسة جامعة سامراء ومديرية شرطة المحافظة وقيادة عمليات سرايا السلام وقفت احتجاجاً على المسيئين للمصحف الشريف في السويد ورافضين الاعتداء على مقدسات المسلمين.

وقال رئيس جامعة سامراء صباح علاوي لـ السومرية، ان "الجامعة تعبر عن استنكارها للاعتداء السافر على المسلمين ونعبر في وقفتنا اليوم عن رفضنا لهذا الفعل"، مشيرا الى ان "فعل حرق القران لا ينتمي الى العراقيين ويعتبر العراق الرمز الإسلامي في تاريخ الإسلام".



واكد علاوي، "كنا ولا زلنا نعتز في المصحف الشريف، وهذا الفعل المشين من قبل الشرطة السويدية والشاذ وحد جميع الصفوف، والإسلام قائم بوجود المسلمين ".



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