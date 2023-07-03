المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تموز

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة المحاسبة باشرت، بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز الحالي".وأكدت على "إدارة مصرفي الرافدين والرشيد و هيأة التقاعد الوطنية الاسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".ودعت وزارة المالية، المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية، الى "مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".