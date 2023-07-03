بالصور.. استقبال الرحلة الأولى للحجاج العراقيين العائدين إلى العراق

السومرية نيوز – محليات



استقبل مـطار بغـداد الـدولي، اليوم الاثنين، الرحلة الأولى للحجاج العراقيين العائدين إلى البــلاد وعلى متنها (344) حاجاً.



وذكرت إدارة مطار بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مطار بغداد استقبل الرحلة الأولى للحجاج العراقيين العائدين إلى البــلاد وعلى متنها ( 344) حاجاً بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام".



يذكر أن عملية التفويج ستكون بشكل متصاعد تدريجيا وبمعدل من خمس إلى عشر رحلات يومياً موزعة على كافة مطاراتنا المحلية