‏تتخطى الـ50 درجة.. العراق على موعد مع موجة حّر بدءاً من الخميس



السومرية نيوز – محليات



يشهد العراق ارتفاع في درجات الحرارة، ابتداءاً من يوم الخميس المقبل، نتيجة لتعمق المنخفض الحراري الموسمي.

ونشرت هيئة الانواء الجوية جدولاً بدرجات الحرارة في المحافظات العراقية والتي تصل أغلبها الى 50 درجة مئوية.



الجدول ادناه: