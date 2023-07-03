الصحة: مباشرة مركز امراض الدم وزراعة نقي العظم بمدينة الطب باستقبال المرضى

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، باشر مركز امراض الدم وزراعة نقي العظم باستقبال المرضى وتقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم على ايدي اكفأ الكوادر المتخصصة".واضافت ان "المركز مجهز بأحدث الاجهزة الطبية والادوية والمستلزمات الطبية بسعة 121 سريراً وسيقدم طفرة نوعية في تطوير واقع الخدمات الصحية المقدمة ضمن تخصصه كما ان وزارة الصحة ماضية بخطتها ضمن البرنامج الحكومي بتطوير واقع الخدمات الصحية في العراق".وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مركز امراض الدم وزراعة نقي العظم في وقت سابق السبت بمدينة الطب في بغداد بسعة 250 غرفة و 121 سريراً بحضور وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي والمتبرعين لإنشاء المركز.