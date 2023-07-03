سيارة حكومية تقل جثة أمام المارة في البصرة

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، إنه تم رصد عجلة حكومية تحمل جثة في طريقها الى الطب العدلي بمحافظة البصرة.ويعتقد، وفق المصدر، أن تكون الجثة عائدة لمنتسب في قسم شرطة شط العرب - مركز شرطة الفيحاء، قضى بصعقة كهربائية قرب كابينة الكهرباء في منطقة الطويسة.