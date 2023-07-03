رئيس النزاهة: كبار الفاسدين شكَّلوا مافيات وإمبراطوريات فسادٍ.. حربنا مستمرة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مع دخولها الأسبوع الـ12.. الاشتباكات تتصاعد في السودان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460459-638239878993468364.jpeg
رئيس النزاهة: كبار الفاسدين شكَّلوا مافيات وإمبراطوريات فسادٍ.. حربنا مستمرة
محليات
2023-07-03 | 09:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
494 مشاهدة
أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، أنَّ القرآن الكريم يُعَدُّ من أهمّ المرتكزات القيميَّة لمُواجهة الفساد وإنه دستور الحياة والعمل به يقطع دابر القوم الفاسدين والظالمين.
وذكر بيان للنزاهة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "خلال زيارته لدائرة التحقيقات ومُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد واللقاء بإدارتها وملاكاتها، لفت حنون إلى أنَّ الفاسدين سنُّوا قواعد القوميَّة والمذهبيَّة والعشائريَّة وصبغوا بها أعمالهم الفاسدة؛ ليضفوا عليها صفة القدسيَّـة والحماية، مُشدّداً على أنَّ الهيئة ستقوم بهدّ هذه القواعد ووضع أسسٍ جديدةٍ في العمل تتَّسم بتحكيم المهنيَّة والكفاءة واحترام القانون، ودكّ أوكار الفاسدين مهما كانت انتماءاتهم ومهما علا شأنهم".
وأردف رئيس الهيئة، أنَّ "كبار الفاسدين شكَّلوا مافيات وإمبراطوريات فسادٍ ونفوذٍ مُتوهّمين أنَّها تحميهم وتقيهم من المساءلة ومن إجراءات الأجهزة الرقابيَّة، مخاطباً إياهم "كبرياؤكم وعظمتكم ونفوذكم الذي بنيتموه على قاعدة الفساد سيتهاوى بسواعد أبطال هيئة النزاهة"، حاثاً الملاكات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة وبقيَّة الملاكات بتكثيف الجهود؛ من أجل تقليص مسالك الفساد في مُؤسَّسات الدولة، وتضييق الخناق على الفاسدين والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب.
ونبَّـه إلى أنَّ "الحرب على الفساد مستمرةٌ ما دام هناك أموال ومصالح وانعدام للقيم والمبادئ لدى البعض الذي يحدوهم لاقتراف جريمة التجاوز على المال العام"، مُتعهّداً بأنه "لن يبقى الفاسدون على قمة الهرم، وبهمة وبجهود أبطال الهيئة سينتصر العراق على الفاسدين"، مُحذّراً القوى المُتنفّذة من دعمها الفاسدين ومحاولة عرقلة أو التشويش على عمل الأجهزة الرقابيَّة التي عزمت على الإطاحة برؤوس الفساد.
وأكد، أنَّ "الهيئة هي ذراع الدولة لمكافحة الفاسدين وينبغي أن تكون يدها بيضاء ناصعة، لافتاً إلى أنَّ من أوليَّات عمله عندما تسنَّم رئاسة الهيئة إصلاح المؤسَّسة وتنظيفها من العناصر السيّـئة، عازماً على أن تكون ملاكات الهيئة القدوة والمثال الذي يحتذى من مُوظفي الدولة، مشيراً إلى أنَّ ذلك من أسباب النجاح في عمل الهيئة والوصول إلى الفاسدين وعدم التستُّر عليهم، مُبيّـناً أنَّ أجلى مثال على ذلك تمثل بإلقاء القبض الذي تمَّ تنفيذه من قبل ملاكات الهيئة بحقّ أحد مديري مكاتب تحقيق الهيئة".
ولفت إلى أنَّ "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلوماتٍ خاطئة عن فتح الهيئة باب (من أين لك هذا) الخاص بالإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، مروجة على أنَّ ذلك الباب يختصُّ فقط بالمسؤولين خلافاً للحقيقة، لافتاً إلى أن باب (من أين لك هذا) يتعلق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين امتثالاً الى احكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل؛ التي اوجبت لأجل تكليفهم بتقديم الكشف عن ذممهم المالية أن يكون ذلك بناءً على إخبار مقترنٍ بأدلةٍ معتبرةٍ بحدوث كسب غير مشروعٍ في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتياديَّة، بالإضافة إلى المسؤولين المكلفين بالأصل بتقديم إقرار الذمَّة الماليَّة بموجب المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة".
وأضاف: "وبتوضيحٍ أدق هو لغرض تمكين الهيئة ان تطلب من المُوظَّف أو المكلف بخدمةٍ عامةٍ الذي ظهر تضخمٌ بأمواله بيان مشروعية تلك الأموال ومصدرها بالاستناد الى ذلك الإخبار والمُقترن بأدلةٍ معتبرةٍ؛ ولكون تحرُّك الهيئة مرتبط بالإخبار، فقد تمَّ فتحت هذا الباب؛ لكي يتقدَّم المواطنون الكرام بالإخبار المطلوب، وبالنتيجة إعطاء الهيئة الفرصة في مساءلة هؤلاء، واستعادة أموال الشعب منهم".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالصور.. ظاهرة "القمر العملاق" في بغداد
محليات
30.92%
15:30 | 2023-07-02
بالصور.. ظاهرة "القمر العملاق" في بغداد
15:30 | 2023-07-02
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
24.99%
02:58 | 2023-07-03
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
02:58 | 2023-07-03
إيران تحذر مواطنيها من السفر لهذه الدولة
دوليات
22.29%
02:38 | 2023-07-02
إيران تحذر مواطنيها من السفر لهذه الدولة
02:38 | 2023-07-02
السعودية تعلن آلية حج العام المقبل
دوليات
21.81%
04:07 | 2023-07-02
السعودية تعلن آلية حج العام المقبل
04:07 | 2023-07-02
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
عقوبات تخريب الممتلكات العامة - الحلقة ٥٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-03
Morning Live
عقوبات تخريب الممتلكات العامة - الحلقة ٥٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-03
ناس وناس
سوق السامرائي - ناس وناس م٦ - الحلقة ٥٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-03
ناس وناس
سوق السامرائي - ناس وناس م٦ - الحلقة ٥٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-03
خط أحمر
ارهابيون قاموا بغزوات على القوى الأمنية بالعجلات المفخخة - الحلقة ١٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-02
خط أحمر
ارهابيون قاموا بغزوات على القوى الأمنية بالعجلات المفخخة - الحلقة ١٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-02
رحال
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
رحال
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
رحلة عشق من العراق إلى الديار المقدسة
رحلة العشق من العراق إلى الديارالمقدسة - الجزء ٢
06:00 | 2023-06-29
رحلة عشق من العراق إلى الديار المقدسة
رحلة العشق من العراق إلى الديارالمقدسة - الجزء ٢
06:00 | 2023-06-29
الأكثر مشاهدة
Morning Live
عقوبات تخريب الممتلكات العامة - الحلقة ٥٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-03
Morning Live
عقوبات تخريب الممتلكات العامة - الحلقة ٥٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-03
ناس وناس
سوق السامرائي - ناس وناس م٦ - الحلقة ٥٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-03
ناس وناس
سوق السامرائي - ناس وناس م٦ - الحلقة ٥٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-03
خط أحمر
ارهابيون قاموا بغزوات على القوى الأمنية بالعجلات المفخخة - الحلقة ١٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-02
خط أحمر
ارهابيون قاموا بغزوات على القوى الأمنية بالعجلات المفخخة - الحلقة ١٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-02
لقطات
مترو بغداد معلق الى اشعار اخر | بعد التحري
13:00 | 2023-07-02
لقطات
مترو بغداد معلق الى اشعار اخر | بعد التحري
13:00 | 2023-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-02
رحال
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
رحال
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تتمكن الحكومة الحالية من تحسين واقع الكهرباء في العراق؟
هنالك نافذة أمل
هنالك نافذة أمل
مشكلة يصعب حلها
مشكلة يصعب حلها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.