السوداني يوجّه بمنح القروض للمشاريع الصغيرة

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اجتماعاً خُصص لبحث ومتابعة تنفيذ مبادرة (ريادة) للتنمية والتشغيل، المعنية بدعم فئات الطلبة والشباب، التي أطلقها في 4 آذار الماضي، حضره محافظ البنك المركزي ومديرو المصارف الحكومية، فضلاً عن فريق المبادرة".وجرت خلال الاجتماع، وفق البيان، "مراجعة الإجراءات المتخذة، وأدوار الجهات الرسمية المعنية، ومدى التقدم المُحرز في هذا المسار".وأكد رئيس مجلس الوزراء "التزام النهج الحكومي المتبني رعاية الشباب والعمل على تأهيلهم بهدف زجّهم في سوق العمل وتزويدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة"، مشدداً على "ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الشباب الراغبين بالحصول على قروض مصرفية، من أجل الانطلاق بمشاريعهم الخاصة الصغيرة، وتبسيط الإجراءات أمامهم، سواء في نيل التدريب أو في طلب القروض، لافتاً إلى أهمية دقة الاستهداف لمنح الشباب فرصة حقيقية لبناءِ أمل، على نتائج أفكارهم وأعمالهم".ووجّه السوداني، مصرفَي الرافدين والرشيد "بمنح القروض لمن أكمل الدورات التدريبية من الشباب الراغبين بتأسيس مشاريعهم الصغيرة".يُشار إلى أنّ فريق المبادرة سيقوم بإرسال دعوات المشاركة للمسجلين مطلع الأسبوع المقبل، وقد بلغ عدد المتقدمين للمبادرة لغاية الآن 80167 متقدماً من الطلاب، و 39581 من الخريجين، و 62897 من الباحثين عن فرصة للعمل، وفق البيان.