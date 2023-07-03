تظاهرة تندد بحرق القرآن شرقي بغداد (صور)

وقال مراسل السومرية نيوز، ان عشرات الأشخاص خرجوا في تظاهرة بمدينة الصدر شرقي بغداد تنديداً بحرق القرآن الكريم.وطالب المتظاهرون، بحسب مراسلنا، الحكومة العراقية بالضغط واستدعاء مرتكب الجريمة وطرد السفير السويدي من العراق.الصور ادناه: