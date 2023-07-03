وزير الداخلية يصدر توجيهاً يخص ترقية الضباط

اصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، توجيهاً جديداً يخص ترقية الضباط لجدول تموز.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وخلال اجتماع هيئة رأي الوزارة يوجه باستبعاد الضباط المشمولين بالترقية لجدول تموز الحالي ممن لديهم زيادة في الوزن".

وأضاف البيان أن هذا الأمر يأتي "وفقاً لقانون اللياقة الصحية".