إصابة أربعة أشخاص بحادث سير في البصرة (صور)

السومرية نيوز – محليات



أصيب أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم مركبتين على الطريق الرابط بين قضاء الزبير وناحية سفوان جنوب غربي محافظة البصرة.

وقال مراسل السومرية، إن "أربعة أشخاص أصيبوا إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق الرابط بين قضاء الزبير وناحية سفوان جنوب غربي البصرة".



وأضاف أن "المصابين نقلوا الى مستشفى الزبير، وبينهم حالة حرجة".