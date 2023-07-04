رئيس مجلس المفوضين: أسباب فنية تمنع الإقليم من إجراء الانتخابات في وقت واحد

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد".وأكد رئيس الجمهورية، "ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، ووضع الآليات اللازمة لإنفاذ نصوص القانون، وعدم التأخير في إعلان النتائج".واستمع رشيد لـ"حديث عن الآليات التي وضعتها المفوضية لإجراء الانتخابات والمراحل التي قطعتها لإنجاز هذه المهمة، وأكد فخامته أهمية تذليل العقبات التي تواجه المفوضية".من جانبه، أكد رئيس مجلس المفوضين أن "المفوضية على استعداد كامل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفي كافة أنحاء العراق باستثناء محافظات الإقليم لأسباب فنية"، مشيرا إلى أن "الإقليم أبدى رغبته في إجراء الانتخابات في وقت واحد لكن الأسباب الفنية حالت دون ذلك".