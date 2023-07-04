صور "صادمة" لبيت الطالبة الأولى على إقليم كردستان

واظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، منزل الطالبة والمكان الذي كان تدرس فيه بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

فيما، أهدى رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، وحدة سكنية لأسرة الطالبة الحاصلة على المرتبة الأولى في الفرع الأدبي بالامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023.وذكرت وزارة التربية في الاقليم ببيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مسرور بارزاني وجه وزير التربية آلان حمه سعيد بزيارة منزل الطالبة (هنار طه نوري) في قضاء جمجمال التابع للسليمانية والتي حصلت على المركز الأول على مستوى الاقليم بعد حصولها على 97.43 بالمئة في الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر الثانوي (السادس الإعدادي) ".واضاف ان "بارزاني وجه بإهداء أُسرة الطالبة وحدة سكنية".وحصلت هنار طه نوري على المرتبة الأولى في الصف الثاني عشر الثانوي (السادس الإعدادي) في القسم الأدبي على مستوى إقليم كوردستان وحصلت على معدل 97.43.وتنحدر هنار من قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية وتعيش في منزل متواضع (شبه هيكل) يفتقر لأبسط مقومات رفاهية العيش مما يؤكد ضعف الحالة المادية لأُسرة الطالبة.