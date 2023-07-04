مفوضية الانتخابات توجه دعوة لجميع الناخبين

وذكر بيان للمفوضية ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تدعو جميع الناخبين الى مراجعة مراكز التسجيل للمدة من 9/7 ولغاية 7/8/2023 لتحديث بياناتهم البايومترية".كما دعتهم إلى "استصحاب الوثائق الثبوتية من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة مساءً".