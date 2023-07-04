التخطيط تبحث تطوير قدرات العاملين في الوزارات والقطاع الخاص

وقال المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في بيان إن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، التقى بمدير عام المركز الوطني للتطوير الاداري في وزارة التخطيط فؤاد الربيعي".وأضاف البيان أن "اللقاء جرى خلاله التطرق الى عمل المركز الوطني للتطوير الاداري والدور الريادي الذي يقوم به، اذ استعرض المدير العام الخدمات والمهام التي يقوم بها المركز الوطني بالفترة المنصرمة، من خلال مفاصل عمل المركز الاربعة (البحث والتدريب والاستشارات وتقنية المعلومات) بالاضافة الى تطوير قدرات ومهارات العاملين في الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني".ولفت الى أن "وزير التخطيط استمع الى تفاصيل انجاز التأهيل والاعمار الخاص بالمركز الوطني، إذ أكد دعمه المستمر في تذليل الصعوبات التي تعترض العمل".