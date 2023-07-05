الانواء الجوية: البصرة تسجل نصف درجة الغليان غداً الخميس

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في محافظة البصرة ستصل إلى 50 درجة مئوية".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وتابع أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً حاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".