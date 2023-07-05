أكثر من 14 مليون متقدم لاستمارة التطوع ضمن وزارة الداخلية.. ما حقيقة الخبر؟

السومرية نيوز – محليات



تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرفقة بنص مفاده "عدد الكلي الداخلين لرابط التقديم بصفة شرطي".

وبحسب مجموعة التقنية من أجل السلام المختصة بكشف الاخبار المزيفة فإن، "الرقم الظاهر يمثل عدد الزوار الكلي للموقع الإلكتروني لإدارة التطوع التابع لوزارة الداخلية وليس عدد المتقدمين على استمارة التطوع كما تم الادعاء، حيث أن هذا العدد قابل للتغيير بحسب زوار الموقع".